Зарплата учителя, но пенсия министра? В РФ задумались о привилегиях для представителей двух главных социальных профессий

Педагоги и медицинские работники в Российской Федерации должны быть приравнены по своему статусу и предоставляемым мерам поддержки к государственным гражданским служащим.

В число таких льгот должна войти и возможность досрочного выхода на пенсию по выслуге лет. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщает ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что наделение этих категорий работников статусом госслужащих является на сегодняшний день крайне важной задачей. Реализация данной меры позволит преподавателям и врачам претендовать на получение пенсионного обеспечения за выслугу лет. Данная выплата является дополнительной к стандартной страховой пенсии по старости и назначается при достижении необходимого профессионального стажа. На текущий момент для чиновников этот требуемый период службы составляет 19,6 года.

