Зарплатные ожидания российских врачей увеличились на 10%

Зарплатные ожидания медицинских работников в России ежегодно растут на 10%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сети клиник «Будь Здоров», страховой компании «Ингосстрах» и портала SuperJob.

Отмечается, что несмотря на увеличение количества резюме на 12% за год и 19% за два года, дефицит кадров в стране сохраняется, особенно среди специалистов с высшим образованием и опытом.

Согласно опубликованным данным, количество вакансий в медицине за год не изменилось, но за два года выросло на 10%. Это заставляет работодателей менять подходы к рекрутингу — процесс подбора персонала становится более длительным и дорогостоящим, а компании отказываются от строгих требований при найме и внедряют автоматизированные системы поиска.

Кроме того, выяснилось, что разрыв в оплате труда между Москвой и регионами сокращается — в Новосибирске и Ростове-на-Дону он уменьшился на 4 процентных пункта.

Зарплаты в коммерческой медицине Москвы выросли на 10,8% за год, что превышает уровень инфляции (8,24%). Наиболее востребованными специалистами остаются врачи-терапевты, фельдшеры и медсестры, чьи зарплаты за 5 лет увеличились в 1,5–1,7 раза.

Для удержания сотрудников работодатели разрабатывают программы мотивации, предлагают карьерный рост и обучение. Медицинская сфера входит в топ-7 отраслей с наибольшей потребностью в персонале, причем в таких мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург продолжают привлекать кадры из регионов.

Ранее сообщалось, что бюджетникам пообещали проиндексировать зарплаты с 1 октября.