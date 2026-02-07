Защита тает на глазах: как мода на «немолочку» разрушит иммунный щит организма

Главный диетолог Минздрава академик Виктор Тутельян предостерегает об опасности полного отказа от молочных продуктов. Об этом сообщает ТАСС .

По его мнению, это грозит дефицитом незаменимых аминокислот, нарушением синтеза собственных белков организма и, как следствие, ослаблением иммунной защиты.

Эксперт подчеркивает, что даже увеличение потребления мяса и рыбы не может полноценно компенсировать полезные компоненты, содержащиеся в молоке, кефире или твороге. Легкоусвояемые белки и жиры из молочной продукции, по словам специалиста, играют уникальную роль в поддержании здоровья и должны оставаться частью сбалансированного рациона для обеспечения его полноценности и разнообразия.

Ранее дерматолог Кузнецов предупредил об опасности самолечения выпадения волос.