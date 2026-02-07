Защита тает на глазах: как мода на «немолочку» разрушит иммунный щит организма
Академик Тутельян: мода на отказ от молочных продуктов грозит ослаблением тела
Фото: [Молкомбинат «Чеховский» — самый большой завод молочной продукции в России/Медиасток.рф]
Главный диетолог Минздрава академик Виктор Тутельян предостерегает об опасности полного отказа от молочных продуктов. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, это грозит дефицитом незаменимых аминокислот, нарушением синтеза собственных белков организма и, как следствие, ослаблением иммунной защиты.
Эксперт подчеркивает, что даже увеличение потребления мяса и рыбы не может полноценно компенсировать полезные компоненты, содержащиеся в молоке, кефире или твороге. Легкоусвояемые белки и жиры из молочной продукции, по словам специалиста, играют уникальную роль в поддержании здоровья и должны оставаться частью сбалансированного рациона для обеспечения его полноценности и разнообразия.
