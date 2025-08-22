Заседание Международного дискуссионного клуба VISION 3000 пройдет в Москве

Заседание посвящено ключевой роли туризма в современном мире. Его тема — «Туризм как мост между культурами: развитие межрегиональных и международных маршрутов».

Участники обсудят следующие вопросы: как развитие межрегиональных маршрутов способствует укреплению единства народов России; каков потенциал международных культурных маршрутов как инструмента укрепления взаимопонимания и продвижения традиционных ценностей на глобальном уровне; как цифровые технологии могут дополнять реальный туристический опыт; каковы успешные кейсы и практики использования туризма для построения «мостов» между культурами; какие конкретные шаги необходимы для развития инфраструктуры, кадров и государственно-частного партнерства в этой сфере.

В заседании примут участие представители органов власти, эксперты в сфере туризма и национальной политики, лидеры НКА, туроператоры, культурологи и международные партнеры.

Заседание пройдет в очном формате. Участие возможно только по предварительной регистрации.