Заснули и не проснулись: как ошибка с растопкой печки может убить прямо в постели

С первыми холодами в Кузбассе участились трагедии в частных домах — за последнюю неделю августа от угарного газа пострадали шесть человек. Причина — неправильная растопка печей или их неисправность. VSE42.Ru узнал в областном МЧС о правилах безопасности и других мерах, которые помогут избежать несчастных случаев.

Сентябрьские заморозки только начались, а в Кузбассе уже зафиксированы первые жертвы печного отопления. Шесть случаев отравления угарным газом произошли в частных домах еще до наступления холодов — об этом сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Трагедии случаются, когда жители растапливают печь с нарушениями или игнорируют ее неисправность. В условиях недостатка кислорода дрова и уголь сгорают не до углекислого газа, а до смертельно опасного угарного, который бесцветен и не имеет запаха. Заполняя помещение, он действует стремительно: человек засыпает и уже не просыпается. Если это происходит ночью, риск гибели всей семьи становится предельно высоким.

Спасатели напоминают главные правила безопасности. Тлеющую печь нельзя оставлять без присмотра, тем более доверять детям. Раз в три месяца необходимо чистить дымоход и саму печь от сажи — забитая труба не выпускает дым наружу, направляя его внутрь дома. Также категорически запрещено использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости, а дрова и уголь стоит хранить подальше от открытого огня. И обязательный элемент безопасности — предтопочный металлический лист размером не менее 50 на 70 сантиметров, который предотвратит возгорание от случайно выпавших углей.