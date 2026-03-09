Заставят выйти на работу с температурой 39: новые правила больничных ударят по прогульщикам

В России вступили в силу обновленные правила выдачи больничных листов. Изменения, инициированные Министерством здравоохранения, расширяют перечень ситуаций, при которых граждане могут оформить временную нетрудоспособность. Теперь документ положен не только при стандартных заболеваниях, но и во время лечения в санаториях, а также при необходимости ухаживать за больными родственниками или пожилыми людьми, требующими постоянного присмотра. Основанием для больничного по-прежнему остаются беременность, роды, усыновление и стационарное лечение, пишет ГР.

В интернете активно обсуждается информация, будто новые правила позволяют работодателям отправлять сотрудников на рабочее место даже с температурой 39 градусов. Официальных комментариев от Министерства здравоохранения по данному поводу не поступало.

Однако нововведения действительно ужесточают контроль за частотой обращений за медицинской помощью. Если гражданин запрашивает листок нетрудоспособности четыре или более раз в течение полугода, участковый терапевт больше не сможет единолично принимать решение. В таком случае вопрос о выдаче больничного будет рассматривать специальная врачебная комиссия, которая оценит состояние пациента и симптомы.

Важное исключение сделано для социально значимых случаев. Ограничение не затронет людей, оформляющих больничный по уходу за родственниками, в связи с беременностью, прохождением диализа, нахождением на карантине или лечением в стационаре. Также правило не распространяется на терапию социально значимых заболеваний.