Заступившийся за родных парень попал под уголовное дело

В Киселевске Кемеровской области перед судом предстанет 20-летний местный житель, превративший заступничество за родственников в уголовное преступление. Об этом пишет VSE42.Ru .

По данным ГУ МВД региона, в июне этого года молодой человек, находясь в гостях у близких, стал свидетелем их спора с 34-летним земляком. Попытка защитить домочадцев приняла криминальный оборот — парень предложил оппоненту выйти на улицу, где нанес ему удар, изъял из кармана 5500 рублей и скрылся с места происшествия.

Возбужденное уголовное дело по статье о грабеже. Совершенное преступление попадает под часть 1 статьи 161 УК РФ, что предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

