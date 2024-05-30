Завершился международный форум «5П Детская медицина», организованный НИКИ детства

В Гомеле завершился Международный научно-образовательный форум «5П Детская медицина», соорганизатором которого стало подмосковное учреждение НИКИ детства. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ходе мероприятия представили новейшие научные разработки, которые определят вектор развития детской медицины в ближайшие годы.

«Международное сотрудничество в конечном итоге служит главной цели — улучшению оказания медицинской помощи маленьким жителям Подмосковья», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Также в рамках форума специалисты подмосковного учреждения осмотрели детей с муковисцидозом и другими тяжелыми патологиями, проходящих лечение в областной детской клинической больнице Гомеля.