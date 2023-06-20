Завод «Метиз» в городском округе Щелково посетила замминистра промышленности и торговли России

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева побывала на заводе «Метиз» в городском округе Щелково. Основатель и гендиректор предприятия Владимир Ермалюк ознакомил ее с производством и рассказал о новинках среди изделий для реабилитации. Работа над ними проходила, в том числе, при поддержке Минпромторга России.

Также они обсудили развитие отечественных ассистивных технологий и работу по импортозамещению. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал, что в этом году завод представил водостойкие модели стоп и коленных модулей, которые позволяют людям с ограниченными возможностями вести активный образ жизни.

«Благодаря сотрудничеству с Минпромторгом наше щелковское предприятие расширяет свою линейку и дает возможность продолжать полноценную жизнь после травм», - отметил глава городского округа Щелково.

Напомним, взаимодействие компании и Минпромторга РФ идет активно. Благодаря этому, к примеру, удалось разработать и начать серийный выпуск влагозащищенных изделий, углепластиковых стоп, полицентрических коленных модулей и вакуумных клапанов.

Группа компаний МЕТИЗ появилась в 1999 году, сейчас это ведущее предприятие в России, которое проводит полный цикл протезирования конечностей. Здесь занимаются разработкой и выпуском модулей по индивидуальным показателям пациента с дальнейшей программой реабилитации. Протезы, сделанные на предприятии, экспортируют в 40 государств, а в прошлом году компания стала победителем Национальной премии «Надежда на технологии» в номинации «Экспортер года в сфере реабилитационной индустрии».