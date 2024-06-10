Завод «Москокс» монтирует коллекторную систему в отделении улавливания

На Московском коксогазовом заводе (АО «Москокс», входит в Группу «Мечел») начался монтаж первого луча коллектора, с помощью которого будет осуществляться сбор выбросов от отделения улавливания.

Работа проводится в рамках заводской программы, направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе уменьшение запахов. Затраты на реализацию проекта составят около 250 млн руб.

В отделении улавливания происходит очистка газа, образующегося в процессе коксования, и выделение побочных товарных продуктов — смолы и бензола. Организация коллекторной системы позволит собирать все выбросы от емкостного оборудования и отправлять на утилизацию.

Коллекторная система будет состоять из семи лучей, каждый из которых будет подведен к одному из участков подразделения.

Монтажу предшествовала большая подготовительная работа. Были разработаны проекты всех 7-и лучей. Для первых 3-х закуплены необходимые материалы и оборудование.

В мае подрядная организация приступила к работам на участке конденсации, где будет проходить 1-й луч нового коллектора. Демонтированы старые трубопроводы и конструкции, смонтированы новые опорные конструкции для 1-го луча. В настоящее время ведётся сборка и монтаж самого коллектора.

Также идет подготовка опорных конструкций для 2-го луча, проводятся закупочные процедуры для лучей с 4 по 7. До конца 2024 года все работы планируется завершить.

Благодаря организации коллекторной системы уменьшение запахов и сокращение выбросов в отделении улавливания составит до 80%.

«Параллельно ведутся работы и на других объектах, предусмотренных нашей экологической программой. Продолжается капитальный ремонт простенков коксовых печей. В прошлом году мы заменили газопровод коксового газа ДУ-1100. Сейчас приступили к замене газопровода ДУ-800. Останется газопровод наименьшего диаметра — ДУ-700. На установке биохимической очистки сточных вод ведется демонтаж старого аэротенка, на его месте будет смонтирован новый, который позволит усовершенствовать качество очистки. Несмотря на трудности с реализацией подобных глобальных проектов в текущих условиях, все пункты нашей экологической программы будут выполнены», — прокомментировал управляющий директор АО «Москокс» Сергей Белан.

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