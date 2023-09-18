Здание детского сада в Люберцах, заброшенное продолжительное время, восстановили

Заброшенное аварийное здание бывшего детского сада восстановили в рабочем поселке Малаховка в городском округе Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

Отмечается, что нежилое здание площадью порядка чуть более тысячи квадратных метров продолжительное время не использовалось и стало разрушаться, внутри скапливался мусор. Объект был включен в перечень объектов незавершенного строительства для его дальнейшего восстановления.

Так, администрацией муниципалитета был заключен договор с частным учреждением дошкольного образования «Детский сад „Почемучка“. Арендатор произвел ремонтно-восстановительные работы. Здание детского сада восстановлено, произведен капитальный ремонт.

В настоящий момент в здании ведутся работы по внутренней отделке помещений, на территории выполняется благоустройство. Открытие детского учреждения планируется в четвертом квартале следующего года.