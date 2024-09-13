Здание культурно-досугового центра стало разрушаться в Киселевске

В Киселевске стало частично осыпаться здание. Об этом сообщила обеспокоенная местная жительница, пишет VSE42.Ru со ссылкой на «Кузбасс Онлайн».

По сообщению женщины, в микрорайоне Красный Камень Киселевска на здании культурно-досугового центра на улице 50 лет города, 20а, начала осыпаться стена. По мнению местных, опасный дефект может развиться и дальше и навредить прохожим.

После публикации жалобы администрация сайта взяла случай в работу. В течение двух недель по этому поводу должен поступить ответ с решением.

Напомним, что 4 июля в Белове частично обрушился Дворец детского творчества. Дети и педагоги ушли незадолго до ЧП, к счастью, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле более 10 человек погибли после обрушения дома.