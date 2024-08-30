Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек

Двенадцатилетняя девочка, которую достали из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, скончалась в больнице Екатеринбурга, сообщили РИА Новостям в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Таким образом, число жертв трагедии выросло до 11 человек, шестеро погибших — дети.

1 августа в Нижнем Тагиле в доме по улице Сибирской, 81 обрушились два подъезда. Следствие считает, что причиной взрыва и последующего обрушения стало скопление газовоздушной смеси. Три сотрудника обслуживающей компании «Газэкс» заключены под домашний арест.

Власти Нижнего Тагила приняли решение снести частично обрушившийся пятиэтажный дом.