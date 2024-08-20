Здание многопрофильной клиники продолжают в подмосковной Балашихе

Строители продолжают работы по устройству фундамента здания многопрофильной клиники «Балашихинская областная больница», рассчитанной чуть более чем на тысячу сто коек. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах на объекте задействованы почти сто строителей и порядка шестидесяти единиц строительной техники. Подрядчик ведет устройство фундаментной плиты главного корпуса здания. Одновременно продолжается разработка котлована и вывоз грунта с площадки строительства.

Ожидается, что в новой больнице разместят консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделение неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, а также региональный сосудистый центр — всего 26 профилей. В больнице будут работать порядка трех тысяч специалистов.

При этом медицинское учреждение будет оснащено передовым диагностическим, операционным, лечебным и реабилитационным оборудованием. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.