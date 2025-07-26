Здание областной администрации в Сумах горит после попадания беспилотника

В городе Сумы беспилотный летательный аппарат нанёс удар по зданию областной администрации. Об этом стало известно из сообщения народного депутата Верховной рады Украины Качуры, опубликованного в его аккаунте в социальных сетях.

Также сообщается, что якобы вследствие нападения российских сил, предположительно, был нанесён ущерб инфраструктурному объекту, и часть города Сумы осталась без электроснабжения.

«Страна.UA», украинское издание, также подтверждает случившееся. В своём Telegram-канале оно публикует видеозапись, на которой видно, как горит здание Сумской областной администрации. На кадрах видно, что здание охвачено пламенем, а все вокруг заволокло дымом.

Информация о пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата не сообщается.

Министерство обороны Российской Федерации пока не предоставило никаких комментариев по этому поводу.