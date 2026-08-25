«Педагогов надо порадовать». 55% родителей не планируют экономить на букетах к 1 сентября

Согласно данным опроса финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR, 55% родителей школьников не намерены сокращать расходы на презенты и букеты для учителей. 46,6% респондентов сообщили, что преподнесут один общий букет от всего класса, сообщает «Газета.Ru» .

Как следует из материалов исследования, 44% участников не планируют экономить на цветах и подарках, поскольку хотят порадовать педагогов за их труд. Только 10,7% опрошенных признались, что делают дорогие подношения в расчете на улучшение отношения к своим детям. Среди тех, кто выступает за экономию, 30,6% считают, что расходы на подготовку к школе и без того велики, а 14,7% полагают, что подарки и цветы излишни.

Традиционный букет от каждого ученика собираются дарить 44,7% родителей. Почти столько же (46,4%) планируют ограничиться одним букетом от класса. Лишь 8% опрошенных вообще откажутся от цветов. Около 1% респондентов по предварительной договоренности с учителем вместо покупки цветов направят средства на благотворительность.

Большинство россиян закладывают на подарки педагогам сумму до 3 тыс. рублей — такую планку обозначили 57,3% участников. Треть опрошенных (32%) рассчитывают уложиться в 5 тыс. рублей.

89,3% респондентов отметили, что расходы на школу в текущем году выросли, тогда как о сокращении затрат сообщили лишь 3,4%.

Главной статьей расходов при подготовке детей к 1 сентября родители назвали одежду и обувь (94,6%). В числе значимых трат также фигурируют канцелярские товары (66%), рюкзаки и портфели (40%), учебные материалы — учебники и пособия (34,6%), а также подарки учителям (33,5%).

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек — родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Ранее сообщалось о том, что депутат ГД Новичков поддержал повышение лимита подарков учителям до ₽5 тыс.