«Ян у него выиграет и заставит замолчать»: Махачев ответил на возмущение Двалишвили российским флагом

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев в интервью на канале «Ушатайка» отреагировал на возмущение бывшего чемпиона промоушена в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили появлением в октагоне российского флага.

16 августа Махачев провел успешную защиту против ирландца Иэна Гэрри, победив соперника единогласным решением судей. После поединка члены команды Махачева вынесли в октагон российский флаг. Двалишвили выразил недовольство этим жестом, заявив, что ему не позволяли использовать национальный флаг после побед.

«Он с самого начала не рад был моим успехам в октагоне. Ну, я на эти вещи внимания не обращаю. Он уже высказывался по этому поводу много раз, но Петр Ян, выиграв у него, поднял флаг в октагоне. Думаю, он у него еще раз выиграет и уже заставит замолчать», — сказал Махачев.

Россиянин Петр Ян отнял у Двалишвили чемпионский пояс. Реванш между этими бойцами состоится на турнире UFC 333 в Абу-Даби и станет главным событием вечера.