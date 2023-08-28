Зеленский готов провести выборы досрочно для сохранения рейтинга – СМИ

Сообщается, что в 2024 году возможны выборы президента Украины, что популярность Зеленского перестала падать, а народный мандат был выдан его до возможных переговоров с Россией. При этом сам президент замети, что проводить выборы в военное время на Украине запрещено, но сделать это можно, если Запад выделит на это деньги, парламент внесет поправки в закон, а наблюдатели согласятся работать на поле боя. Однако, по его словам, он за власть не держится.

Некоторые СМИ сообщают, что сторонники Зеленского поддерживают идею проведения выборов следующей весной. По мнению киевских властей, признание власти Зеленского необходимо, чтобы в переговорах с Россией участвовала весомая фигура. Однако глава НАБУ опасается, что проблемы с коррупцией скажутся на популярности властей, потому он считает, что выбору позволят удержать рейтинги.