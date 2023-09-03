«Зеленский, не гавкай!»: жительницу Николаева обвинили в госизмене за детский рисунок

Мать маленькой девочки из украинского Николаева попала под следствие по статье за госизмену. Поводом к тому стал невинный рисунок ее дочери с подписью «Зеленский, не гавкай!».

Как сообщается в соцсетях, школьница нарисовала посвященный миру между Россией и Украиной рисунок. На нем девочка изобразила лужайку возле речки, где мальчик и девочка держатся за руки. В свободных руках у ребят по флагу России и Украины.

И все бы ничего, но на заднем плане ребенок нарисовала дом с решеткой, подразумевая, видимо, тюрьму, из окон которого выглядывает злобного вида небритый человек. Подпись к рисунку гласит: «Зеленский, не гавкай!».

СБУ заинтересовалась художествами маленькой девочки. Ее матери уже предъявлены обвинения, что женщина якобы навязывала своей дочери пророссийские и антиукраинские взгляды. Возбуждено уголовное дело за госизмену.