Советник Литвин: Зеленский отказался подписывать скандальный «закон о дровах»

Глава киевского режима Владимир Зеленский не станет подписывать скандальный «закон о дровах», существенно ужесточающий наказание украинских граждан за хранение дров без соответствующей документации, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на офис президента Украины.

Ранее сообщалось, что за хранение в хозяйстве дров без документов, подтверждающих их легальное приобретение, украинцам грозят в лучшем случае штрафы, а в худшем — уголовная ответственность.

«Зеленский не подпишет закон о дровах», — заявил советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

При этом в президентском офисе отказались пояснить, как Зеленский сможет ветировать этот закон, если время на эту процедуру уже прошло.