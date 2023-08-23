Зеленский отказался воспользоваться советом американцев и перебросить войска на юг

Зеленский считает, что Киев рискует потерять еще больше территорий, если направит все войска на южное направление. Во время пресс-конференции он заявил, что при растягивании сил ВСУ Киев может удерживать часть поселений на восточном направлении, но, как только войска будут переброшены на юг, Россия получит преимущество. Украинский лидер уверен, что российские войска смогут занять Славянск, Краматорск, Павлоград, Днепропетровск и Харьков.

Некоторые эксперты также назвали предложение американских военных бессмысленными, заявив, что сосредоточение войск Украины в одном месте позволит России разом уничтожить остатки ресурсов ВСУ.