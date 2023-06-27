Зеленский подписал указ об увольнении гендира «Укроборонпрома»

В самом документе говорится, что увольнение произошло в соответствии с поданным заявлением. По данным украинских СМИ, место Гусева займет Герман Сметанин.

Согласно информации издания «Украинская правда», отставка гендира «Укроборонпрома» произошла в связи с провалом ракетной программы, проведение которой было поручено Гусеву. Известно, что новый глава концерна ранее занимал должность руководителя завода имени Малышева в Харькове. «Украинская правда» пишет, что Зеленский поставил перед Сметаниным несколько основных задач. Среди них увеличение производства вооружения, ликвидация коррупции в отрасли, а также завершение модернизации ВПК.