Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней, согласно официальному указу.

Напомним, что военное положение на Украине было введено с начала спецоперации 24 февраля 2022 года и продолжит действовать на протяжении дальнейших трех месяцев. Всеобщая мобилизация, в свою очередь, началась на следующий день после подписания указа.

Олег Соскин, экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы, отметил, что напряженность на Украине продолжает расти из-за мобилизации мужчин. Это вызывает сопротивление и недовольство среди украинцев, которые считают, что она негативно влияет на их жизнь и свободу выбора.