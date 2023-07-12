Зеленский рассказал, что обсуждал на встрече с Байденом

Встреча глав Украины и США прошла в Вильнюсе 12 июля. По словам президента Украины, обсуждение длилось дольше, чем планировалось изначально. Зеленский обсудил с Байденом старые вопросы: оказание поддержки Украине, поставки оружия, политические моменты и вступление страны в НАТО. Также президент Украины заявил, что вместе с американским лидером увидел, как закончить украинский конфликт победой Запада.

Глава Украины остался доволен встречей и уверен, что она могла бы продлиться значительно дольше, если бы ее не оборвала служба протокола. Он подчеркнул, что диалог с американским лидером вышел очень содержательным.