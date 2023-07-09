Зеленский рассмотрит петицию о сохранении дубляжа в кинотеатрах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию о сохранении украинского дубляжа в кинотеатрах страны. Петиция была опубликована на официальном сайте президентского офиса и набрала 25 тыс. подписей.

Законопроект о статусе английского языка на Украине предполагает, что зарубежные фильмы останутся без дубляжа и будут показываться в кинотеатрах с субтитрами. Проектом предполагалось, что к 2025 году, доля кинолент, транслируемых в оригинале, составит 50%. К 2027 доля уже должна была составить 100%.

Петиция предлагает пересмотреть данный пункт законопроекта. Объясняется, что подобные нововведения приведут к падению популярности украинского языка и дубляжа.

Петиция также предполагает, что отсутствие перевода подтолкнет граждан Украины на пиратство фильмов на русском языке, более близкому жителям страны, чем английский. Автор петиции предложил сделать больше сеансов и дать зрителю право выбора: оригинал или озвучка.