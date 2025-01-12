Главарь киевского режима вновь заявил, что ВСУ удалось взять в плен на оккупированной территории Курской области военнослужащих Северной Кореи. Об этом он похвастался в своем очередном видеообращении в официальном Телеграм-канале.

По словам Зеленского, это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили. Сейчас оба якобы доставлены в Киев, где их допрашивают следователи СБУ. При этом главарь киевского режима почему-то не уточнил, почему у одного из «северокорейских» пленных оказался военный билет уроженца Республики Тыва. Зато подчеркнул, что взять в плен солдат КНДР под Курском было непросто.

«Эта задача была непростая: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства — Северной Кореи — в войне против Украины», — пояснил он.

Президент Украины сообщил, что в настоящее время пленным оказывается медицинская помощь. После этого они будут представлены представителям средств массовой информации, поскольку «мир должен быть осведомлен о происходящем».

Фото: [ соцсети ]

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Зеленский находит северокорейцев в Курской области и «пленяет» их. Примерно нечто подобное украинский лидер заявлял в ноябре прошлого года. Однако и тогда объективных доказательств Киевом представлено не было.

Напомним, в боях за освобождение населенных пунктов в Курской области действительно участвуют военные из Северной Кореи. Такое подтверждение привел Телеграм-канал «Царьград ТВ».