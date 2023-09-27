Земельный участок передали в Домодедово для строительства детского сада

Минимущество Подмосковья согласовало предоставление земельного участка в безвозмездное срочное пользование Управлению капитального строительства для возведения детского сада на 240 мест, сообщили в ведомстве. Площадь переданного участка составляет 0,8 гектара.

Глава ведомства Наталья Адигамова уточнила, что дошкольное образовательное учреждение появится в микрорайоне Южный, его построят в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Микрорайон большой, население которого насчитывает более 30 тысяч человек. Здесь уже функционируют 4 дошкольных учреждения, но потребность в дополнительных местах для детей на сегодняшний день пока еще существует», — добавила министр.

В новом детском саду обустроят спальни, игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, медпункты, столовую и другие помещения. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, на ней установят навесы, площадку для игр и спортивные комплексы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.