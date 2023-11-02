Земельный участок под кормовую пасту передали фермерскому хозяйству из Сергиева Посада

«Заниматься животноводством стал в 2008 году, а спустя семь лет зарегистрировал свое КФХ. И все эти годы развиваю свое любимое дело. И ни разу не пожалел, что стал заниматься испанскими козами мурсиано гранадино, порода настолько неприхотливая, а главное, молоко очень качественное и вкусное», — рассказал фермер Максим Сабиров.