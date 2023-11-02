Земельный участок под кормовую пасту передали фермерскому хозяйству из Сергиева Посада
Фото: [Пресс-служба Министерства имущественных отношений МО]
Министерство имущественных отношений Подмосковья предоставило земельный участок сельхозназначения площадью 20,5 гектара в аренду сроком на 5 лет без проведения торгов крестьянскому (фермерскому) хозяйству в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Хозяйство «Козья ферма на Гремячем ключе» планирует использовать под кормовую базу для своих козочек, которых в настоящее время порядка пятисот штук. У них также есть своя сыроварня, где производят сыр двенадцати видов.
«Заниматься животноводством стал в 2008 году, а спустя семь лет зарегистрировал свое КФХ. И все эти годы развиваю свое любимое дело. И ни разу не пожалел, что стал заниматься испанскими козами мурсиано гранадино, порода настолько неприхотливая, а главное, молоко очень качественное и вкусное», — рассказал фермер Максим Сабиров.