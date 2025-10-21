Земля может стать непригодной для жизни из-за Солнца и изменений климата

Специалисты NASA совместно с японскими учеными заявили, что Земля может стать безжизненной примерно к 1 000 002 021 году. Основной причиной называют рост яркости Солнца, который приведет к испарению океанов и потере атмосферы. Об этом сообщает « Новосвят » со ссылкой на Nature.

Совместное исследование японских ученых и NASA выявило, что постепенное увеличение яркости Солнца приведет к критическому изменению климата Земли. В результате океаны могут полностью испариться, а атмосфера частично исчезнуть, что сделает планету непригодной для жизни.

Ученые отмечают, что до наступления конечного срока человечеству могут угрожать и другие факторы, связанные с солнечной активностью. Сильные солнечные бури способны изменить состав атмосферы и снизить концентрацию кислорода. В таких условиях дыхание без специальных устройств станет невозможным, а поверхность Земли постепенно превратится в безжизненную зону.

В качестве возможных сценариев защиты планеты рассматриваются создание автономных экосистем, независимых от внешних условий, и колонизация подходящих экзопланет. Также исследователи предупреждают, что климатические изменения могут начаться раньше расчетного срока из-за неравномерности солнечных процессов. В NASA отмечают, что развитие технологий способно защитить планету от негативных последствий солнечной активности и продлить ее обитаемость.

Ранее астрономы развенчали миф о комете Lemmon.