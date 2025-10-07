Жалоба на подростков-поджигателей привлекла внимание полиции

Видеоролик с двумя подростками, устроившими шумную акцию на городском пляже Нового Уренгоя, привлек внимание правоохранительных органов. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», поводом для начала официальной проверки послужила жалоба местной жительницы, размещенная в популярном телеграм-канале «Антон Колодин Chat».

На кадрах, активно распространившихся в социальных сетях, двое молодых людей находятся на берегу. Один из участников инцидента поджигает и бросает неизвестный предмет, после чего раздается громкий хлопок. Второй подросток заранее зажимает уши, а его товарищ быстро отбегает в сторону. Так продолжалось некоторое время, что возмутило местных жителей, мечтающих о тишине в позднее время. Предполагают, что подростки увлеклись взрыванием хлопушек.

Пресс-служба УМВД РФ по ЯНАО официально подтвердила информагентству «Север-Пресс», что факт зарегистрирован. По данным ведомства, полицейские Нового Уренгоя уже проводят необходимые проверочные мероприятия по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что хулиганы потушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге. Им грозит реальный срок.