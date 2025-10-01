В Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь: хулиганам грозит до пяти лет тюрьмы

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле двое неизвестных мужчин потушили Вечный огонь у мемориала. Видеозапись произошедшего опубликовал телеграм-канал «112».

На кадрах видно, как злоумышленники сначала пытались согреть руки у священного для города огня, а затем преднамеренно погасили его.

Жители Северной столицы, ставшие свидетелями кощунственного поступка, обратились в правоохранительные органы. В настоящее время полиция объявила в розыск лиц, причастных к тушению Вечного огня.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). В случае доказательства вины злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Курске дети разожгли ветки на Вечном огне и пели про шашлык. Инцидент попал на видео.