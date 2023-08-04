Жанна Бадоева ужаснулась от особенностей жизни в Италии

Как сообщает издание «Утро.ру» , знаменитости чаще всего предпочитают рассказывать фанатам только позитивные моменты, с которыми они сталкиваются за границей. Но ведущая Первого канала решила раскрыть всю подноготную.

По словам Жанны Бадоевой, бывшей участницы трэвел-шоу «Орел и Решка», первое время в Италии выдалось для нее далеко не простым. В своих социальных сетях она призналась, что смутило ее в первую очередь. А именно – питание местных жителей строго по часам.

И хоть Бадоевой все-таки пришлось привыкать к этой традиции, она довольно быстро стала ее приверженцем. Телеведущая утверждает, что подобное очень дисциплинирует человека. Несмотря на эту строгость, итальянцы очень общительны во время самого приема пищи.