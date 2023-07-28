Жара до 32 градусов и дожди ожидаются в Московском регионе в пятницу

В пятницу, 28 июля, в столичном регионе будет жаркая погода. В течение дня пройдут дожди, местами ожидаются грозы и град, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в столице составит от двадцати шести до двадцати восьми градусов тепла, в Подмосковье — от двадцати трех до двадцати восьми градусов, на востоке региона воздух прогреется до плюс тридцати двух градусов.

Ветер будет юго-восточного и южного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до семнадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 739 миллиметров ртутного столба.

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