Стильно и по погоде: как найти дождевик, который не будет промокать и прослужит много лет

Дождевик это одна из необходимых вещей в гардеробе, в некоторых регионах России он необходим также как и обычная куртка. Подходить к выбору этого предмета одежды нужно с особой тщательностью ведь от этого зависит комфорт, красота и уверенность.

У дождевика, точно так же, как и у другой одежды, есть маркеры качества: швы, ткань, длина и мягкость материала. Дождевики из плащевой ткани брать не стоит, как и из тонкого брезента. Такие материалы не держат швы, а значит, они очень быстро разойдутся.

«Швы при этом должны быть толстыми и широкими, а сам материал пошива мягкий, чтобы было комфортно провести в нем много времени. Длина комфортна каждому своя, но лучше что-то длинное, точно ниже колен. Это и практично, и не теряет актуальности из сезона в сезон», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Руслан Алексеев.

Стоит сразу подумать, какой тип застежки будет удобен. Металлический замок может окислиться и перестать застегиваться со временем, пластиковый удобный, но часто оказывается ненадежным.

Пуговицы для дождевика неподходящий вариант, потому что если дождь настиг внезапно, достать куртку, а потом застегнуть все – займет много времени. Есть варианты без застежки, которые надеваются как кофта, но в условиях неожиданности так же неудобно, как и с пуговицами.

«Основной маркер – это компактность дождевика. Он должен помещаться в сумку или рюкзак, удобно складываться и не требовать дополнительного пространства для хранения», – заключил эксперт.

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