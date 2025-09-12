Ждать ли конца света в сентябре? Священник из ЮАР получил шокирующее откровение от самого Христа

Джошуа Мхлакела, священник из Южно-Африканской Республики, сделал сенсационное заявление о том, что Второе пришествие Иисуса Христа произойдет в конце сентября 2025 года. Соответствующая информация была распространена изданием Daily Express US.

Как утверждает священнослужитель, эти сведения были получены им напрямую от Спасителя в ходе мистического откровения. По словам Мхлакелы, в своем видении он наблюдал Христа, восседающего на престоле, и отчетливо услышал голос, произнесший: «Я приду скоро».

Пастор конкретизировал услышанное, указав, что событие апокалиптического масштаба свершится 23 и 24 сентября 2025 года. Журналисты издания обратили внимание на тот факт, что первая из названных дат совпадает с иудейским праздником Рош ха-Шана (День трубного звука). Сам Мхлакела подтвердил, что полученное им откровение также пришлось на время празднования Йом Труа.

