Ждет нашествие: какие страны получат всех туристов, кто бежит с Ближнего Востока

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке существенно скорректировала планы путешественников по всему миру. По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям, каждый день боевых действий обходится региону в 550 миллионов евро недополученной выручки. Туристы, которые традиционно отдыхали в ОАЭ, Бахрейне и Катаре, теперь ищут более безопасные варианты для отпуска, пишет Вокруг света.

Эксперты прогнозируют масштабное перераспределение потоков. По данным WTTC, на Ближний Восток приходится 5% всех международных прибытий и 14% транзитных перевозок, поэтому отток отдыхающих окажет заметное влияние на глобальный рынок, особенно в Европе.

Президент Испанского совета по туризму Хуан Молас в беседе с зарубежными журналистами пояснил, что в ближайшие месяцы туристы начнут смещаться в сторону направлений, которые воспринимаются как более безопасные. В фокусе внимания окажутся страны западного Средиземноморья, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам эксперта, укрепят свои позиции и новые направления, в частности Албания с Черногорией.

Главным бенефициаром сложившейся ситуации аналитики называют Испанию. Как отметил Молас, крупнейшие европейские рынки — Великобритания, Германия, Франция и Италия — будут проявлять повышенный интерес к испанскому побережью, выбирая его вместо ближневосточных курортов.