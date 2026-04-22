Ждите октябрь: назван точный процент индексации пенсий для всех бывших силовиков

Кто получит прибавку

Осенняя индексация традиционно затронет граждан, получающих пенсионное обеспечение по линии силовых ведомств. В этот список входят ветераны Министерства обороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и ФСБ. Повышение выплат привязано к увеличению денежного довольствия действующих военнослужащих, которое также запланировано на начало октября, сказал Сафонов в беседе с ТАСС.

Размер индексации и правила расчета

Предварительный размер повышения составляет 4%. Однако эксперт подчеркивает, что эта цифра может быть скорректирована в большую сторону, если фактические темпы инфляции по итогам года превысят прогнозные значения.

Итоговая сумма выплаты формируется на основе нескольких факторов:

Базовая часть: при выслуге 20 лет она составляет 50% от денежного довольствия.

Надбавка за стаж: за каждый год службы сверх минимального срока добавляется еще по 3%, но общий объем не может превышать 85%.

Понижающий коэффициент: в 2026 году этот показатель «заморожен» на отметке 93,59%. Именно эта доля от полного размера довольствия учитывается при начислении пенсии.

Планы на будущее

В то время как военные пенсионеры ожидают осеннего перерасчета, для получателей страховых пенсий график иной. Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что в 2027 году индексация для этой категории граждан пройдет в два этапа: в феврале (на уровень фактической инфляции) и в апреле (с учетом возможностей бюджета Социального фонда). Для военных пенсионеров перерасчет 1 октября 2026 года будет произведен автоматически, дополнительных обращений в ведомства не потребуется.