Ждите октябрь: назван точный процент индексации пенсий для всех бывших силовиков
ТАСС: индексация военных пенсий с 1 октября затронет миллионы пенсионеров
Очередной этап повышения пенсионных выплат для бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур запланирован на осень. Профессор Александр Сафонов раскрыл детали грядущей индексации.
Кто получит прибавку
Осенняя индексация традиционно затронет граждан, получающих пенсионное обеспечение по линии силовых ведомств. В этот список входят ветераны Министерства обороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и ФСБ. Повышение выплат привязано к увеличению денежного довольствия действующих военнослужащих, которое также запланировано на начало октября, сказал Сафонов в беседе с ТАСС.
Размер индексации и правила расчета
Предварительный размер повышения составляет 4%. Однако эксперт подчеркивает, что эта цифра может быть скорректирована в большую сторону, если фактические темпы инфляции по итогам года превысят прогнозные значения.
Итоговая сумма выплаты формируется на основе нескольких факторов:
- Базовая часть: при выслуге 20 лет она составляет 50% от денежного довольствия.
- Надбавка за стаж: за каждый год службы сверх минимального срока добавляется еще по 3%, но общий объем не может превышать 85%.
- Понижающий коэффициент: в 2026 году этот показатель «заморожен» на отметке 93,59%. Именно эта доля от полного размера довольствия учитывается при начислении пенсии.
Планы на будущее
В то время как военные пенсионеры ожидают осеннего перерасчета, для получателей страховых пенсий график иной. Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что в 2027 году индексация для этой категории граждан пройдет в два этапа: в феврале (на уровень фактической инфляции) и в апреле (с учетом возможностей бюджета Социального фонда). Для военных пенсионеров перерасчет 1 октября 2026 года будет произведен автоматически, дополнительных обращений в ведомства не потребуется.