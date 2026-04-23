«Единая Россия» в Подмосковье подвела итоги Народной программы по молодежной и семейной политике

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» в рамках экспертного круглого стола «Молодежь и дети Подмосковья» подвело итоги Народной программы в части молодежной и семейной политики. Мероприятие прошло в Балашихе.

За 5 лет число детей в Подмосковье увеличилось на 66 тыс. и достигло 1,8 млн. Доля детского населения держится на уровне 20%. Общая численность населения Подмосковья выросла почти на 350 тыс. человек и достигла около 9 млн. Число многодетных семей выросло с 86 тыс. до 117 тыс.

«Сегодня мы видим реальные результаты системной работы по народной программе, которую ведет „Единая Россия“ вместе с жителями, бизнесом и общественностью. Все наши приоритеты, от строительства школ и больниц до поддержки многодетных семей и патриотического воспитания выстроены вокруг будущего наших детей. Благодаря Народной программе мы заложили прочный фундамент для роста и развития нового поколения — сильного, ответственного и патриотичного», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что в области созданы все условия для рождения детей, включая меры поддержки и развитие здравоохранения. В регионе открыты 74 женские консультации, 10 центров репродуктивного здоровья семьи, ДКЦ имени Л. М. Рошаля.

Новые жилые районы проектируются с обязательным учетом социальной инфраструктуры. Все ученики начальной школы бесплатно получают горячее питание.

За 5 лет в области построили более 300 новых объектов образования и капитально отремонтировано около 350. В детсадах создали почти 50 тыс. мест.

«В центре нашей работы и всех наших планов — всегда ребенок, семья, педагог и экономика региона. Мы уделяем внимание не только увеличению мест, но и созданию новых условий: это безопасная среда, новая материально-техническая база. Все это как раз повышает качество образования», — отметила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

По ее словам, в рамках Народной программы в регионе за 5 лет появились новые школьные места на 137 тыс. детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе многодетным семьям доступно более 20 мер поддержки.