Названы главные риски при страховании китайских автомобилей

Китайские автомобили стали новой головной болью для страховых компаний, сообщает Авто Mail . На II Всероссийском форуме «Андеррайтинг 2026» член правления «Росгосстраха» Евгений Ильин заявил, что такие машины оценены как высокий риск. Дорогие модели стремительно теряют в цене и могут быть признаны тотальной потерей за короткий срок, а недорогие — практически не подлежат качественному восстановлению.

Ильин обратил внимание на премиум-сегмент китайской автопромышленности. Такие машины, несмотря на высокую первоначальную стоимость, очень быстро дешевеют. Это создает ситуацию, когда после серьезного повреждения страховщику выгоднее выплатить полную стоимость автомобиля, чем пытаться его восстанавливать. Особенно остро проблема стоит с электрокарами и гибридами. При повреждении аккумуляторной батареи ее приходится менять целиком, а это настолько дорого, что машина автоматически попадает в разряд не подлежащих ремонту.

Коммерческий транспорт из Китая, по словам Ильина, также создает сложности. После аварии такие автомобили становятся менее востребованными на вторичном рынке. Страховые компании не могут продать их за приемлемую цену, что напрямую бьет по прибыльности бизнеса.

Сергей Ефремов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков, добавил еще одну проблему — запчасти. Для кузовного ремонта китайских машин приходится использовать подержанные детали. Заводы выпускают лишь 30 процентов новых комплектующих для ремонта. Остальное приходится снимать с битых автомобилей.

Ефремов пояснил логику производителей. В КНР предполагают, что машина будет эксплуатироваться не более 5 лет. За это время автовладелец скорее всего купит новую, а старая пойдет на запчасти, которые будут использованы для восстановления других таких же автомобилей после аварий. Для китайского рынка эта схема работает. Для российских страховщиков, которые привыкли к 10-летнему жизненному циклу европейских и японских марок, она становится серьезным вызовом.

Итог прост: владение китайским автомобилем в России может обернуться непредсказуемыми расходами для владельца и убытками для страховой компании. В «Росгосстрахе» и Всероссийском союзе страховщиков призывают учитывать эти риски при расчете стоимости полиса. В противном случае сегмент китайских авто рискует стать для рынка страхования не прибыльным, а убыточным.

