Три парка Подмосковья вошли в число победителей премии «Парки России»

Три подмосковных парка вошли в число победителей премии «Парки России». Итоги конкурса подвели в рамках VI Международной выставки-конференции ParkSeason Expo в Москве, сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Так, лесопарк «Соколиная гора» в Истре победил в номинации «Парк в лесу». Парк культуры и отдыха «Дубрава» в Подольске был признан лучшим в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2025 году» с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек. Вишняковский лесопарк в Балашихе одержал победу в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2025 году» с населением от 500 тыс. человек.

В 2025 году награды в рамках премии получили четыре подмосковных парка: парк Малевича и парк Раздолье в Одинцово, проект набережной реки Синичка в Красногорске, Сергиево-Посадский лесопарк «Загорское море».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области стартовало всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства.