Россиянка попалась полиции с десятками свертков запрещенных веществ

В Белове сотрудники полиции задержали 50-летнюю местную жительницу, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. При личном досмотре и обыске в ее квартире оперативники нашли 129 свёртков с метадоном общей массой более 30 граммов. Женщина готовила партию к продаже через «бесконтактную» схему, но не успела. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Задержание прошло в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Сначала при личном досмотре у подозреваемой нашли один пакет с запрещенным веществом. Позже, когда полицейские пришли с обыском в ее жилище, обнаружилась основная часть партии. Всего, по данным экспертизы, изъято более 30 граммов синтетического наркотика.

Как выяснили правоохранители, женщина работала по классической «бесконтактной» схеме. Через интернет она получила информацию о тайнике с закладкой, забрала оттуда оптовую партию, а затем расфасовала метадон по индивидуальным свёрткам для дальнейшей продажи. На момент задержания товар еще не ушел в розницу.

В полиции Кузбасса отметили, что задержанная уже имеет судимость, что является отягчающим обстоятельством. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Санкция статьи предусматривает для фигурантки до 20 лет лишения свободы. 129 свертков и более 30 граммов метадона — это вес, который российское законодательство автоматически относит к крупному размеру. Подозреваемая проведет под следствием, а если вина будет доказана, то ближайшие два десятилетия она рискует провести в колонии.

