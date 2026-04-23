Автопробег ретротехники прошел в Подмосковье в преддверии «Диктанта Победы»

Автопробег Победы, организованный «Единой Россией», прошел в Подмосковье в преддверии «Диктанта Победы». В нем приняли участие более 30 транспортных средств. Они проехали по территориям Черноголовки, Лосино-Петровского и Фрязино.

«Маршрут автопробега в Подмосковье выстроен не случайно: от Государственного военно-технического музея в Черноголовке через значимые исторические точки до Центрального музея Военно-воздушных сил в Монино. Когда проходишь этот путь, по-другому воспринимаешь масштаб событий и цену Победы. Особенно важно, что в акции участвуют семьи наших бойцов, молодежь, жители округов», — отметил глава Щелково, секретарь местного отделения партии Андрей Булгаков.

По маршруту колонну встречали жители. Также звучали песни военных лет, в том числе «Волга», к которой у руководителя Ассоциации ветеранов СВО во Фрязино Александра Товаренко особое отношение.

«Эта „Волга“ для меня особенная — она появилась еще до начала СВО и с тех пор не раз участвовала в гуманитарных миссиях по всей стране. Ни разу не подвела», — сказал он.

Финальной точкой маршрута стал Центральный музей Военно-воздушных сил в Монино. Там участников встретили ветераны и жители.

В этом году «Единая Россия» проведет «Диктант Победы» в восьмой раз. Принять в нем участие можно будет онлайн — на сайте диктантпобеды.рф, а также очно на любой из 1,4 тыс. площадок.

