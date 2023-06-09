Железнодорожную станцию Софрино обустроили безопасным переходом

Переход к железнодорожной станции Софрино стал безопасным и комфортным.

Пассажирам больше не придется тратить время на обходной путь.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, таким образом, учло пожелания жителей Городского округа Пушкинский На станции Софрино всегда оживленно, тем более в разгар дачного сезона.

Снижения травматизма, безопасность пассажиров являются приоритетом в работе транспортников. С этой целью подмосковный Минтранс регулярно проводит рейды на железнодорожных станциях, выявляет «опасные тропы». С пассажирами проводятся профилактические беседы и раздаются специальные памятки.

По информации областного Минтранса, чтобы повысить безопасность на Московской железной дороге в этом году десять переездов без дежурных работников оборудуют автоматическими шлагбаумами.