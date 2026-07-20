Железный нос против должников. В Карагандинской области робособака с ИИ вычислила троих нарушителей

В Карагандинской области впервые в республике к обеспечению правопорядка во время уличных празднеств привлекли роботизированную собаку, оснащенную системами искусственного интеллекта.

Как сообщили в ДП Карагандинской области, новую технологию протестировали на праздновании Дня металлурга сразу на двух площадках — в Балхаше и Темиртау, суммарно собравших более 115 тысяч зрителей.

По информации профильного ведомства, для охраны общественного порядка привлекли свыше тысячи сотрудников полиции, однако ключевым техническим новшеством стала именно четвероногая машина, интегрированная с оперативными базами данных правоохранительных органов. В департаменте полиции региона пояснили: благодаря встроенному ИИ устройство в режиме реального времени сверяет лица прохожих с учетными записями, что позволяет быстро фиксировать лиц, представляющих интерес для следствия, и усиливает профилактическую работу, сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.

Уже в первые дежурные смены, согласно официальному релизу, с помощью робособаки удалось установить: одного гражданина, уклоняющегося от алиментных обязательств, двоих должников по исполнительным производствам, а также мужчину с предыдущей судимостью, который нарушил судебное предписание о запрете покидать жилье в ночное время.

Ранее сообщалось о том, что в Москве в Пушкинской библиотеке впервые в РФ обвенчали двух гуманоидных роботов.