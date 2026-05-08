«Мышиная угроза»: врач предупредила россиян о смертельном вирусе в погребах и загородных домах

Очаг смертельной инфекции может быть прямо у вас под носом. Врач-инфекционист Елена Мескина предупреждает: мыши и крысы, которые бегают по подвалам и погребам, являются переносчиками опасного хантавируса. Заразиться можно, даже не контактируя с грызунами — достаточно вдохнуть пыль с их экскрементами. Об этом сообщает Lenta.ru.

Домашние хомячки, полевые мыши и серые крысы — все они потенциальные источники заразы. Вирус попадает в организм человека не через укус, а через высохшие выделения (мочу, помет). Достаточно подмести пол в сарае или достать морковку из погреба, где побегали мыши — и вы в зоне риска.

Мескина объясняет: в России чаще встречается геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Особенно опасны Сибирь и северные регионы, но и в Московской области такие случаи бывают. Вирус не передаётся от человека к человеку, но от грызуна к человеку — запросто.

Самый распространенный путь заражения — во время полевых работ или уборки дачных помещений. Пыль с частичками мышиных фекалий попадает на руки, в дыхательные пути. А еще грызуны любят продукты: яблоки, капусту, морковь, хранящиеся в погребах. Если не вымыть овощ с мышиными следами — инфекция в организме гарантирована.

Врач призывает: тщательно мойте фрукты и овощи, особенно из подвалов. При уборке дачных домиков, гаражей и сараев используйте респиратор и перчатки. Не оставляйте еду в открытом доступе для грызунов. И помните: вовремя замеченная инфекция лечится, но ее исход может быть тяжелым.

