Житель Саратовской области получил 4 года колонии за проезд по братской могиле

В Саратовской области суд приговорил 20-летнего местного жителя к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщает Lenta.ru.

Он признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ «Осквернение воинских захоронений». Установлено, что 29 сентября 2025 года в городе Калининске мужчина намеренно проехал на автомобиле по мемориальному сооружению, посвященному защитникам Отечества.

В суде подсудимый признал вину и раскаялся. Вместе с адвокатом он просил о более мягком наказании, однако суд счел необходимым назначить реальный срок. Приговор вступил в законную силу.

