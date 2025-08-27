Жена Брюса Уиллиса объяснила, почему отселила больного мужа в отдельный дом

Его супруга, английская актриса и фотомодель Эмма Хеминг, в интервью телеканалу ABC рассказала, что семья разместила артиста в отдельном доме с круглосуточным медицинским уходом.

В марте 2022 года стало известно, что Уиллис завершил карьеру в кино из-за диагноза афазия — расстройства, затрудняющего когнитивные функции и речь. В интервью Хеминг поделилась подробностями своей новой книги «Неожиданное путешествие» (The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path), где описывает жизнь с болезнью актера. По ее словам, несмотря на общее хорошее здоровье, мозг Брюса постепенно перестает нормально функционировать и он утрачивает способность к общению. Первым тревожным сигналом стали забытые реплики на съемках и отстраненное поведение по отношению к близким. Хеминг отметила, что сейчас они общаются с Уиллисом иначе — без слов. Хотя болезнь прогрессирует, актер все еще узнает членов семьи и родственники замечают «слабые отголоски» его прежней личности.

Для комфортного ухода Уиллиса перевели во «второй дом» — одноэтажное здание с минимальным уровнем шума и удобной планировкой, где за ним круглосуточно наблюдают медики. Эмма рассказала, что они часто навещают мужа, иногда оставаясь на улице или смотря вместе фильмы, а также радуются визитам друзей артиста.

Ранее сообщалось о том, что Брюс Уиллис потерял речь и способность читать из-за лобно-височной деменции.