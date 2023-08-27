Жена Диброва показала округлившийся живот и ответила на слухи о беременности

Как сообщает издание «Утро.ру» , Дмитрий Дибров вместе со своей супругой воспитывает трех общих сыновей. Однако в сети многие предполагают, что семейство ждет пополнения.

Сейчас большая, дружная семья находится в Турции. Конечно же, отдыхая в красивых местах, не обойтись без красочных снимков. Так решила жена Диброва, выложив в сеть некоторые из них. Но кто мог подумать, что фанаты начнут пристально разглядывать ее фигуру?

Им удалось заметить увеличившийся живот и отеки на теле Полины Дибровой. Но все оказалось гораздо проще: внешние изменения произошли из-за обильного питания. Этим самым супруга шоумена развеяла слухи о своей беременности. Наоборот, она стала больше тренироваться, подтвердив это новыми фотографиями.