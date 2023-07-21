Жена известного шеф-повара рассказала, как он просил ее руки и сердца

Как сообщает «Газета.ру» , жизнь Константина Ивлева, известного публике своими кулинарными талантами, оказалась в центре внимания. Все из-за того, что его нынешняя супруга поделилась историей о том, как он сделал ей предложение.

Валерия Ивлева рассказала, что кольцо повар подарил ей сразу же после покупки дома. В этот романтический момент она была одета в костюм Микки Мауса, что добавляло забавности и оригинальности, а также дополняло соответствующий маникюр.

Валерия и Константин Ивлевы поженились в феврале 2021 года и вместе воспитывают общую дочь по имени Ника. Кроме того, перед этим повар был женат на женщине по имени Мария, с которой у него есть двое детей. Однако, отношения между ними испортились из-за измен, совершенных шеф-поваром (которые он отрицает), и экс-возлюбленная подала на развод.

Радостная новость заключается в том, что дети от первого брака нашли общий язык с новой женой Константина Ивлева.