Жена Павла Прилучного намекнула подписчикам на возможное пополнение в семье

Напомним, еще весной новоиспеченная мама рассказала о буднях с малышом. Как оказалось, актриса спала урывками, поскольку ее сын засыпал не больше, чем на три часа. Супруги нашли выход: Зепюр Брутян отдыхала в салонах, пока ее муж, Павел Прилучный, сидел с ребенком.

Сейчас же стало известно, что у пары, возможно, появились мысли о том, чтобы родить Микаэлю сестренку. По крайней мере, как пишет портал «Дни.ру», Зепюр Брутян якобы намекает об этом подписчикам. По ее словам, муж дарит ей в последнее время розовые букеты с цветами. Сам он этого не замечает, а актриса, в свою очередь, верит в знаки судьбы.

А фанатам звездной пары остается только гадать: была ли данная публикация шуткой или же она служит намеком на вторую беременность. Не исключено, что через какое-то время все станет известно.